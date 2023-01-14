Количество погибших в Днепре выросло до 10. Умерла 15-летняя девочка – глава ОВА

Среди погибших 15-летняя девочка.

"64 раненых – 59 госпитализированы, остальные лечатся дома. Российская ракета принесла горе в десятки днепровских семей. Время расплаты придет", – написал глава ОВА.

Он также сообщил, что завалы разбирают более 100 спасателей.

"Ищут под обломками людей. Работают медики, кинологи, коммунальные службы. Приходят на помощь и жители соседних домов", – проинформировал Резниченко.

Разбирать завалы помогают также десятки местных жителей. "Суспільне" опубликовало видео, как спасателям помогает даже маленькая девочка.

Заместитель советника главы Офиса президента сообщал, что весь дом без электричества, газа и без окон. По его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.

Контекст:

14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.

Президент Украины Владимир Зеленкий во время вечернего обращения выразил соболезнование близким погибших и призвал международных партнеров передать Украине оружие.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.