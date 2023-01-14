Количество погибших в Днепре выросло до 10. Умерла 15-летняя девочка – глава ОВА

Среди погибших 15-летняя девочка.
"64 раненых – 59 госпитализированы, остальные лечатся дома. Российская ракета принесла горе в десятки днепровских семей. Время расплаты придет", – написал глава ОВА.
Он также сообщил, что завалы разбирают более 100 спасателей.
"Ищут под обломками людей. Работают медики, кинологи, коммунальные службы. Приходят на помощь и жители соседних домов", – проинформировал Резниченко.
Разбирать завалы помогают также десятки местных жителей. "Суспільне" опубликовало видео, как спасателям помогает даже маленькая девочка.
Заместитель советника главы Офиса президента сообщал, что весь дом без электричества, газа и без окон. По его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.
14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.
Президент Украины Владимир Зеленкий во время вечернего обращения выразил соболезнование близким погибших и призвал международных партнеров передать Украине оружие.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.