Попадание в многоэтажку в Днепре. Без дома остались более 1 тыс. человек – ОП

В результате удара по многоэтажке в Днепре пострадали 60 людей Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Видео интервью он опубликовал в Telegram.

В разрушенном подъезде было 72 квартиры. По информации из прописок, там проживало 100–200 человек, в частности 50 детей, рассказал Тимошенко.

"Это страшные цифры, на которые ориентируются спасатели, разгребая завалы", – отметил он.

Весь дом без электричества, газа и без окон, рассказал Тимошенко. По его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.

"Сейчас начинаем расселять людей по городу Днепр. Этим занимается местная и областная власть", – добавил заместитель главы ОП.

На месте инцидента развернули дополнительные "пункты несокрушимости".

Уже известно о 60 пострадавших, 12 из них – дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В результате ракетного удара погибло пять человек.