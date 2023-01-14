Попадание в многоэтажку в Днепре. Без дома остались более 1 тыс. человек – ОП

Видео интервью он опубликовал в Telegram.
В разрушенном подъезде было 72 квартиры. По информации из прописок, там проживало 100–200 человек, в частности 50 детей, рассказал Тимошенко.
"Это страшные цифры, на которые ориентируются спасатели, разгребая завалы", – отметил он.
Весь дом без электричества, газа и без окон, рассказал Тимошенко. По его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.
"Сейчас начинаем расселять людей по городу Днепр. Этим занимается местная и областная власть", – добавил заместитель главы ОП.
На месте инцидента развернули дополнительные "пункты несокрушимости".
Уже известно о 60 пострадавших, 12 из них – дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В результате ракетного удара погибло пять человек.
14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.
Президент Украины Владимир Зеленкий во время вечернего обращения выразил соболезнование близким погибших и призвал международных партнеров передать Украине оружие.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.