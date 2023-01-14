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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Попадание в многоэтажку в Днепре. Без дома остались более 1 тыс. человек – ОП

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В результате удара по многоэтажке в Днепре пострадали 60 людей
В результате удара по многоэтажке в Днепре пострадали 60 людей
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В доме в Днепре, куда попала российская ракета 14 января, было 16 подъездов. В нем проживало около 1700 людей. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Видео интервью он опубликовал в Telegram.

В разрушенном подъезде было 72 квартиры. По информации из прописок, там проживало 100–200 человек, в частности 50 детей, рассказал Тимошенко. 

"Это страшные цифры, на которые ориентируются спасатели, разгребая завалы", – отметил он.

Весь дом без электричества, газа и без окон, рассказал Тимошенко. По его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.

"Сейчас начинаем расселять людей по городу Днепр. Этим занимается местная и областная власть", – добавил заместитель главы ОП.

На месте инцидента развернули дополнительные "пункты несокрушимости".

Уже известно о 60 пострадавших, 12 из них – дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В результате ракетного удара погибло пять человек. 

Контекст:

14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.

Президент Украины Владимир Зеленкий во время вечернего обращения выразил соболезнование близким погибших и призвал международных партнеров передать Украине оружие.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.

Теги: Россия, Украина, Днепр, жилье, Валентин Резниченко, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко
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