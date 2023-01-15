После обрушение дома в Днепре неизвестна судьба еще 26 человек – глава обладминистрации

"15 января. 0.45. Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В доме в Днепре, куда попала российская ракета 14 января, было 16 подъездов, сообщал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в разрушенном подъезде было 72 квартиры. По информации из прописок, там проживало 100–200 человек, в частности 50 детей.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. По последним данным, жертвами удара стали 12 человек, в том числе 15-летняя девочка. Из 64 раненых в больницу забрали 59 пострадавших. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.