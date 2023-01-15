После обрушение дома в Днепре неизвестна судьба еще 26 человек – глава обладминистрации

"15 января. 0.45. Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В доме в Днепре, куда попала российская ракета 14 января, было 16 подъездов, сообщал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в разрушенном подъезде было 72 квартиры. По информации из прописок, там проживало 100–200 человек, в частности 50 детей.