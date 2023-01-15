"Никакого оправдания убийству мирных жителей". Власти Молдовы поддержали Украину после ракетного обстрела РФ

"Нет никакого политического, исторического и уж тем более морального оправдания убийству мирных жителей и нападению на инфраструктуру, обеспечивающую выживание населения. Выражаю глубокое возмущение новой массированной атакой на Украину. Выражаю свою поддержку героическому украинскому народу и нашу поддержку жертвам варварских нападений России", – написала она.

Гаврилица также напомнила о ракете, залетевшей на территорию Молдовы в день очередного обстрела Украины со стороны России.

На российскую ракетную атаку отреагировала 14 января в Twitter и президент Молдовы Майя Санду.

"Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России и поддерживаем тех, кто потерял близких в Днепре и по всей Украине. Мир должен восторжествовать", – заявила глава государства.

Russia’s brutal war against * directly impacts Moldova again. * border police found rocket fragments near Larga village in northern * . We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across * . Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)