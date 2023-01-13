Молдова анализирует целесообразность пребывания в СНГ

Попеску: Мы в СНГ не видим процессов, которые были бы в интересах Республики Молдова Фото: Nicu Popescu / Facebook

"Мы в СНГ не видим процессов, которые были бы в интересах Республики Молдова. Какие-то встречи есть, но мы не участвуем в них. Естественно, это наш ответ на российскую агрессию против Украины", – отметил он.

По словам министра, эта организация впоследствии стала наименее релевантной для Молдовы. В частности, он отметил, что с 2006 года не работает зона свободной торговли для Молдовы, существуют также торговые ограничения по экспорту.

В рамках СНГ Молдова подписала около 400 разных документов. Попеску говорит, что сейчас МИД страны и другие министерства занимаются их анализом.

Что касается отношений Молдовы с Россией, то они сохраняются на уровне послов и посольств, добавил министр.

Попеску также уточнил, что на нынешнем этапе Молдова достаточно сильно интегрирована в ряд сегментов ЕС, к примеру, в сферу торговли. Две трети экспорта идет в ЕС, и экономически Молдова более интегрирована в Евросоюз, чем Грузия или Украина, считает дипломат.