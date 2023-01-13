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Молдова анализирует целесообразность пребывания в СНГ

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Попеску: Мы в СНГ не видим процессов, которые были бы в интересах Республики Молдова
Попеску: Мы в СНГ не видим процессов, которые были бы в интересах Республики Молдова
Фото: Nicu Popescu / Facebook

Молдова не считает, что членство в Содружество Независимых Государств (СНГ) является в интересах страны. Об этом сказал глава МИД Молдовы Нику Попеску в интервью TV8, которое телеканал опубликовал 11 января.

"Мы в СНГ не видим процессов, которые были бы в интересах Республики Молдова. Какие-то встречи есть, но мы не участвуем в них. Естественно, это наш ответ на российскую агрессию против Украины", – отметил он.

По словам министра, эта организация впоследствии стала наименее релевантной для Молдовы. В частности, он отметил, что с 2006 года не работает зона свободной торговли для Молдовы, существуют также торговые ограничения по экспорту.

В рамках СНГ Молдова подписала около 400 разных документов. Попеску говорит, что сейчас МИД страны и другие министерства занимаются их анализом.

Что касается отношений Молдовы с Россией, то они сохраняются на уровне послов и посольств, добавил министр.

Попеску также уточнил, что на нынешнем этапе Молдова достаточно сильно интегрирована в ряд сегментов ЕС, к примеру, в сферу торговли. Две трети экспорта идет в ЕС, и экономически Молдова более интегрирована в Евросоюз, чем Грузия или Украина, считает дипломат.

Контекст:

Молдова состоит в СНГ с 1994 года. Одновременно с этим страна развивает отношения с Евросоюзом, и с июня 2022 года является кандидатом на членство в ЕС.

В октябре президент страны Майя Санду решила не участвовать в саммите СНГ, который проходил в Астане, пишет "РИА Новости". А в ноябре Попеску заявил в интервью NordNews, что Молдова приостановила свое участие в периодических заседаниях СНГ.

В декабре Санду прокомментировала возможный выход из СНГ, назвав его "долгосрочным процессом" из-за большого количества подписанных соглашений, пишет Agora.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, Молдова, СНГ, агрессия, МИД Молдовы, дипломаты, Евросоюз, членство
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