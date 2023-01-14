В результате обстрела россиянами Авдеевки погибли три человека – глава военной администрации

"В который раз россияне показали свою настоящую – звериную – сущность, жестоко атаковав мирное население Авдеевки. Сегодня утром и днем нелюди из "Градов" и ствольной артиллерии нанесли несколько массированных ударов по Авдеевке – досталось всем частям города", – написал он.

По данным главы военной администрации города, погибли трое гражданских, в том числе мужчины 1980-го и 1985 года рождения.

"Трое раненых уже получают медицинскую помощь. Обстрелы города продолжаются. Информация о всех жертвах и разрушениях в Авдеевке уточняется. Какая военная потребность лупить по живым мирным людям и их домам? Риторический вопрос…" – отметил Барабаш.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Авдеевка – прифронтовой город. Согласно сообщениям Генштаба Вооруженных сил, российские оккупанты длительное время ведут наступательные действия на этом направлении, сама Авдеевка подвергается обстрелам.