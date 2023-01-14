ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела россиянами Авдеевки погибли три человека – глава военной администрации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Барабаш отметил, что россияне показали свою "звериную сущность"
Барабаш отметил, что россияне показали свою "звериную сущность"
Скриншот: Степанич / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами 14 января города Авдеевка Донецкой области есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом в Telegram сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

"В который раз россияне показали свою настоящую – звериную – сущность, жестоко атаковав мирное население Авдеевки. Сегодня утром и днем нелюди из "Градов" и ствольной артиллерии нанесли несколько массированных ударов по Авдеевке – досталось всем частям города", – написал он.

По данным главы военной администрации города, погибли трое гражданских, в том числе мужчины 1980-го и 1985 года рождения.

"Трое раненых уже получают медицинскую помощь. Обстрелы города продолжаются. Информация о всех жертвах и разрушениях в Авдеевке уточняется. Какая военная потребность лупить по живым мирным людям и их домам? Риторический вопрос…" – отметил Барабаш.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Авдеевка – прифронтовой город. Согласно сообщениям Генштаба Вооруженных сил, российские оккупанты длительное время ведут наступательные действия на этом направлении, сама Авдеевка подвергается обстрелам.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Во время последней массированной волны запусков ракета попала в многоэтажный дом в Днепре, обрушился подъезд, известно минимум о пяти погибших. Также в стране пострадала критическая инфраструктурачасть ракет была сбита силами ПВО.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки Россия нанесла по Украине три авиационных и около 50 ракетных ударов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, раненые, Авдеевка, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (247339)
2
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (99327)
3
Тина Кароль показала фото без одежды и белья (57586)
4
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (55438)
5
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (53967)
6
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь (42084)
7
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (42050)
8
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (34424)
 
 
 
 