В результате обстрела россиянами Авдеевки погибли три человека – глава военной администрации

"В который раз россияне показали свою настоящую – звериную – сущность, жестоко атаковав мирное население Авдеевки. Сегодня утром и днем нелюди из "Градов" и ствольной артиллерии нанесли несколько массированных ударов по Авдеевке – досталось всем частям города", – написал он.
По данным главы военной администрации города, погибли трое гражданских, в том числе мужчины 1980-го и 1985 года рождения.
"Трое раненых уже получают медицинскую помощь. Обстрелы города продолжаются. Информация о всех жертвах и разрушениях в Авдеевке уточняется. Какая военная потребность лупить по живым мирным людям и их домам? Риторический вопрос…" – отметил Барабаш.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Авдеевка – прифронтовой город. Согласно сообщениям Генштаба Вооруженных сил, российские оккупанты длительное время ведут наступательные действия на этом направлении, сама Авдеевка подвергается обстрелам.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Во время последней массированной волны запусков ракета попала в многоэтажный дом в Днепре, обрушился подъезд, известно минимум о пяти погибших. Также в стране пострадала критическая инфраструктура, часть ракет была сбита силами ПВО.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки Россия нанесла по Украине три авиационных и около 50 ракетных ударов.