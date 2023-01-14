В Кривом Роге ракета ударила в частный сектор, есть погибший. Четыре ракеты сбито – Вилкул

"Четыре ракеты сбиты. Одна попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры. Шесть частных домов повреждены. Предварительно один человек погиб, один ранен", – написал Вилкул.
Он добавил, что в городе работают все спасательные и аварийные службы.
Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о пяти погибших и 39 раненых в результате этого удара.
По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала сентября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Всего с сентября 2022 года Россия осуществила по инфраструктуре Украины 12 массированных ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.