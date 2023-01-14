В Кривом Роге ракета ударила в частный сектор, есть погибший. Четыре ракеты сбито – Вилкул

Одна из ракет оккупантов попала в частный сектор в Кривом Роге Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Четыре ракеты сбиты. Одна попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры. Шесть частных домов повреждены. Предварительно один человек погиб, один ранен", – написал Вилкул.

Он добавил, что в городе работают все спасательные и аварийные службы.

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о пяти погибших и 39 раненых в результате этого удара.