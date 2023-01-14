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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьков и область полностью обесточены в результате ракетных ударов – "Харьковоблэнерго"

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Из-за разрушений энергетической инфраструктуры Харьковская область осталась без света
Из-за разрушений энергетической инфраструктуры Харьковская область осталась без света
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram (иллюстративное)

Харьковская область и Харьков полностью обесточены в результате массированной ракетной атаки российских оккупантов, сообщает 14 января "Суспільне", ссылаясь на информацию спикера "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко.

"Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры", – говорится в заявлении.

По его словам, сейчас на предприятии нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.

Утром 14 января в Харькове произошло четыре взрыва, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два прилета по городу. Синегубов сообщал, что в Харькове и районах области после этого начались перебои с электричеством.

После утренних ударов по Харькову и Киеву днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке, в ходе которой в Харьковской области было зафиксировано еще два прилета по объектам критической инфраструктуры.

Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры. Этот удар стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины, еще 14 ракетных атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.

Контекст:

В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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