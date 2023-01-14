Харьков и область полностью обесточены в результате ракетных ударов – "Харьковоблэнерго"

"Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры", – говорится в заявлении.

По его словам, сейчас на предприятии нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.

Утром 14 января в Харькове произошло четыре взрыва, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два прилета по городу. Синегубов сообщал, что в Харькове и районах области после этого начались перебои с электричеством.

После утренних ударов по Харькову и Киеву днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке, в ходе которой в Харьковской области было зафиксировано еще два прилета по объектам критической инфраструктуры.

Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры. Этот удар стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины, еще 14 ракетных атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.