Харьков и область полностью обесточены в результате ракетных ударов – "Харьковоблэнерго"

"Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры", – говорится в заявлении.
По его словам, сейчас на предприятии нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.
Утром 14 января в Харькове произошло четыре взрыва, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, российская армия атаковала Индустриальный район города ракетами С-300. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Позже Терехов уточнил, что зафиксировано два прилета по городу. Синегубов сообщал, что в Харькове и районах области после этого начались перебои с электричеством.
После утренних ударов по Харькову и Киеву днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке, в ходе которой в Харьковской области было зафиксировано еще два прилета по объектам критической инфраструктуры.
Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры. Этот удар стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины, еще 14 ракетных атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.
В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.