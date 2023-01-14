Оккупанты обстреляли две ТЭС. Одна из них остановлена, ракета попала в турбинное отделение – ДТЭК

В ДТЭК показали последствия ракетного удара по одной из ТЭС Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

По информации компании, теплоэлектростанции, которые сегодня обстреляли оккупантами, уже не раз находились под вражескими ударами.

В ДТЭК отмечают, что в результате атаки никто не пострадал.

"В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия", – добавляют в компании.

В ДТЭК обратили внимание, что 14 января произошел уже 26-й обстрел россиянами объектов компании.

В ДТЭК также показали фотографию последствий сегодняшней атаки на одну из ТЭС.

"Оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока станции. Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки. Пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара", – сказано в сообщении..

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры. Этот удар стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины, еще 14 ракетных атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.