Оккупанты обстреляли две ТЭС. Одна из них остановлена, ракета попала в турбинное отделение – ДТЭК

По информации компании, теплоэлектростанции, которые сегодня обстреляли оккупантами, уже не раз находились под вражескими ударами.
В ДТЭК отмечают, что в результате атаки никто не пострадал.
"В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия", – добавляют в компании.
В ДТЭК обратили внимание, что 14 января произошел уже 26-й обстрел россиянами объектов компании.
В ДТЭК также показали фотографию последствий сегодняшней атаки на одну из ТЭС.
"Оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока станции. Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки. Пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара", – сказано в сообщении..
Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры. Этот удар стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины, еще 14 ракетных атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.
С начала сентября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Всего с сентября 2022 года Россия осуществила по инфраструктуре Украины 12 массированных ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.
В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.