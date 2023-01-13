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РФ нанесла ущерб украинской энергосистеме на $6,8 млрд – СМИ

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Международная поддержка покрывает всего 30 50% потребностей государственных облэнерго, пишет LIGA.net
Международная поддержка покрывает всего 30–50% потребностей государственных облэнерго, пишет LIGA.net
Фото: glavcom.ua

Российские террористические войска нанесли ущерб украинской энергосистеме на $6,8 млрд и без поддержки государства предприятия отрасли не смогут восстановить поврежденное оборудование, пишет агентство LIGA.net.

"По состоянию на ноябрь, согласно подсчетам проекта "Россия заплатит", страна-агрессор повредила все объекты украинской энергосистемы на $6,8 млрд", – пишет издание.

Львиная доля приходится на инфраструктуру региональных операторов – облэнерго. Масштабы разрушений оказались значительно больше, чем бюджеты некоторых из них.

"Без поддержки государства и зарубежных коллег мы просто не сможем восстанавливать поврежденные электросети", – рассказал руководитель "Николаевоблэнерго".

Международная поддержка, несмотря на то, что со временем она становится больше, покрывает всего 30–50% потребностей государственных облэнерго, утверждает агентство.

По информации LIGA.net, сейчас только компания ДТЭК Рината Ахметова активно закупает оборудование на внутреннем рынке для скорейшего восстановления электросетей.

"Проблемы с финансами в облэнерго подтверждает и Лев Воинков, коммерческий директор и совладелец компании "Сталев-Энерго". Это дистрибьютор завода-производителя трансформаторов для облэнерго из Днепра. По словам Воинкова, сегодня у них заказывает энергетическое оборудование для облэнерго только ДТЭК", – пишет LIGA.net.

Теги: ДТЭК, страна-агрессор, война России против Украины, ущерб, разрушения, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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