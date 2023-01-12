За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 25 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более чем 8 тыс. семей в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов 10–11 января. Сейчас электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено.

Кроме того, удалось вернуть электричество жителям 37 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов в Донецкой области. В ДТЭК сообщают, что снова со светом более 16 тыс. семей.

"В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. По информации главы области Павла Кириленко, ночью и утром происходили обстрелы вдоль всей линии фронта. Пока что без электроснабжения остаются 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.