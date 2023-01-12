За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 25 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более чем 8 тыс. семей в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов 10–11 января. Сейчас электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено.
Кроме того, удалось вернуть электричество жителям 37 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов в Донецкой области. В ДТЭК сообщают, что снова со светом более 16 тыс. семей.
"В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. По информации главы области Павла Кириленко, ночью и утром происходили обстрелы вдоль всей линии фронта. Пока что без электроснабжения остаются 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.
Россия осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые масштабные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".