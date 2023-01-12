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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 25 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

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В Донецкой области продолжаются активные боевые действия
В Донецкой области продолжаются активные боевые действия
Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі / Facebook

За 11 января энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ вернули свет в 41 населенный пункт Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 25 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более чем 8 тыс. семей в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов 10–11 января. Сейчас электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено.

Кроме того, удалось вернуть электричество жителям 37 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов в Донецкой области. В ДТЭК сообщают, что снова со светом более 16 тыс. семей.

"В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. По информации главы области Павла Кириленко, ночью и утром происходили обстрелы вдоль всей линии фронта. Пока что без электроснабжения остаются 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые масштабные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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