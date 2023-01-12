ДТЭК Ахметова возобновляет работу солнечной электростанции в освобожденной Херсонской области

"Мы благодарны ВСУ за то, что на территории Трифоновской СЭС снова развевается украинский флаг. Со своей стороны мы прилагаем усилия для того, чтобы станция уже к началу весны могла работать на 70% от мощности. Ведь именно зеленая энергетика во время войны является важным элементом энергетической независимости и безопасности Украины", – заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.
Объемы генерации зеленой электроэнергии станцией не превышают 15% от ее установленной мощности (10 МВт).
Станция прекратила генерацию после оккупации. С тех пор и до момента освобождения Вооруженными силами Украины она попадала под российские обстрелы. Часть солнечных панелей украли российские военные.
В результате предварительных осмотров выяснилось, что повреждено около 20% солнечных панелей. Кроме того, из-за повреждений сети есть определенные ограничения по принятию большего объема электроэнергии и у местного оператора системы распределения – "Херсоноблэнерго".
ДТЭК ВИЭ продолжает оценку повреждений станции, поскольку еще не вся территория была проверена саперами на наличие мин или других взрывоопасных предметов, отметили в компании.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.