Шахты ДТЭК Ахметова работают на максимуме для поддержки украинской энергосистемы – заявление компании

В течение 2022 года угледобывающие предприятия ДТЭК ввели в работу 28 новых лав Фото: energo.dtek.com

"Украина переживает самую суровую в истории зиму. Массированные атаки врага на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры – яркое тому подтверждение. Но энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия этих атак и как можно быстрее возобновлять работу. Не менее важна и работа наших шахтеров, которые, несмотря на войну, поддерживают украинские ТЭС необходимым количеством топлива. А это – залог света и тепла в домах украинцев", – цитирует пресс-служба генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В течение 2022 года угледобывающие предприятия ДТЭК ввели в работу 28 новых лав. "ДТЭК Энерго" также помогла углем государственной генерации – для нужд государственных ТЭС в конце прошлого года компания отгрузила более 120 тыс. тонн угля.