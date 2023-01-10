Шахты ДТЭК Ахметова работают на максимуме для поддержки украинской энергосистемы – заявление компании

"Украина переживает самую суровую в истории зиму. Массированные атаки врага на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры – яркое тому подтверждение. Но энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия этих атак и как можно быстрее возобновлять работу. Не менее важна и работа наших шахтеров, которые, несмотря на войну, поддерживают украинские ТЭС необходимым количеством топлива. А это – залог света и тепла в домах украинцев", – цитирует пресс-служба генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.
В течение 2022 года угледобывающие предприятия ДТЭК ввели в работу 28 новых лав. "ДТЭК Энерго" также помогла углем государственной генерации – для нужд государственных ТЭС в конце прошлого года компания отгрузила более 120 тыс. тонн угля.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".