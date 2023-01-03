Построение в Украине децентрализованной энергосистемы сделает ее менее уязвимой к атакам России – Шмыгаль

Об этом 3 января на первом заседании правительства в новом году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Актуальными остаются планы декарбонизации энергетики и "зеленой" трансформации. Война сделала эти вызовы еще более неотложными. Будем более активно использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий", – сказал Шмыгаль.

По его словам, массированные атаки России толкают Украину к коренной реформе – построению децентрализованной энергосистемы.

"Тогда она будет менее уязвимой к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему", – отметил премьер.

Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, Украина продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа, чтобы обеспечить в этом вопросе полную энергетическую независимость.