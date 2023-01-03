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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Построение в Украине децентрализованной энергосистемы сделает ее менее уязвимой к атакам России – Шмыгаль

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Массированные атаки России толкают Украину к коренной реформе построению децентрализованной энергосистемы, отметил Шмыгаль
Массированные атаки России толкают Украину к коренной реформе – построению децентрализованной энергосистемы, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Успешно завершить отопительный сезон, восстановить нанесенные российскими оккупантами повреждения, обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, усилить безопасность энергообъектов, в частности АЭС, – программа-минимум на 2023 год.

Об этом 3 января на первом заседании правительства в новом году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Актуальными остаются планы декарбонизации энергетики и "зеленой" трансформации. Война сделала эти вызовы еще более неотложными. Будем более активно использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий", – сказал Шмыгаль.

По его словам, массированные атаки России толкают Украину к коренной реформе – построению децентрализованной энергосистемы.

"Тогда она будет менее уязвимой к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему", – отметил премьер.

Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, Украина продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа, чтобы обеспечить в этом вопросе полную энергетическую независимость.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1359867451492158/

Контекст:

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял 28 декабря, что Украина хочет создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами.

Теги: Украина, правительство, отопительный сезон, нападение, независимость, обстрелы, война России против Украины, реформа, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин
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