Нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд – Шмыгаль

Об этом 3 января на первом заседании правительства в 2023 году рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в госбюджете заложено 35,5 млрд грн для фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ. Также уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков – на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн. Первый приоритет – разрушенное жилье людей", – отметил Шмыгаль.