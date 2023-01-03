Нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд – Шмыгаль

Об этом 3 января на первом заседании правительства в 2023 году рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд", – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, в госбюджете заложено 35,5 млрд грн для фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
"Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ. Также уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков – на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн. Первый приоритет – разрушенное жилье людей", – отметил Шмыгаль.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль в апреле 2022 года.
После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.
Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.
Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.