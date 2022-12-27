Швец: Россия будет работать десятилетиями, чтобы только выплатить по проигранным украинцам искам

"Собрали сейчас все факты для уголовных дел – потом будут иски к Российской Федерации, к конкретным представителям РФ. Их будет неимоверное количество. На этом будут процветать адвокаты всех западных стран. Потому что их будут сотни", – сказал он.
По словам разведчика, после Второй мировой войны не было системы, позволяющей это, но сейчас она есть, и России придется выплатить миллиарды.
"Россия будет работать десятилетиями для того, чтобы заработать только на выплаты по проигранным искам. В принципе, каждый украинец, член семьи которого погиб под варварской бомбардировкой, может найти адвоката в Великобритании или Соединенных Штатах, чтобы подать такой иск", – сказал Швец.
Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал для оккупантов, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Глава юридической компании McCue Jury and Partners Джейсон МакКью подал иск против ЧВК "Вагнер" и хочет отсудить у России для украинцев до £9 млрд