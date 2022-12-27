Швец: Россия будет работать десятилетиями, чтобы только выплатить по проигранным украинцам искам

"Собрали сейчас все факты для уголовных дел – потом будут иски к Российской Федерации, к конкретным представителям РФ. Их будет неимоверное количество. На этом будут процветать адвокаты всех западных стран. Потому что их будут сотни", – сказал он.

По словам разведчика, после Второй мировой войны не было системы, позволяющей это, но сейчас она есть, и России придется выплатить миллиарды.

"Россия будет работать десятилетиями для того, чтобы заработать только на выплаты по проигранным искам. В принципе, каждый украинец, член семьи которого погиб под варварской бомбардировкой, может найти адвоката в Великобритании или Соединенных Штатах, чтобы подать такой иск", – сказал Швец.

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью

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