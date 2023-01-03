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Шмыгаль: В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве Украины в ЕС

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Украина разработает позицию по всем 35 разделам будущего Соглашения о членстве в ЕС, отметил Шмыгаль
Украина разработает позицию по всем 35 разделам будущего Соглашения о членстве в ЕС, отметил Шмыгаль
Фото: EPA

Одним из приоритетов Украины в 2023 году является интеграция в Евросоюз и НАТО.

Об этом 3 января на первом заседании правительства в 2023 году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Мы получили статус государства – кандидата на членство в ЕС, пять "безвизов" с Евросоюзом, выполнили почти 70% Соглашения об ассоциации. В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве в Европейском союзе. Для этого разработаем позицию по всем 35 разделам будущего Соглашения о членстве. Подготовим делегацию профессиональных переговорщиков, которые приблизят нас к цели", – сказал Шмыгаль.

По его словам, первым важным вызовом 2023 года является проведение 3 февраля саммита Украина – ЕС.

"То, что он состоится в Киеве, важный сигнал для Украины и всего мира. Сигнал о том, что мы не сами в противодействии агрессии и уверенно двигаемся к нашей совместной победе над врагом", – отметил Шмыгаль.

Как указал глава Кабмина, Украина уже начала подготовку к очередному саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе (Литва).

"Стараемся закрепить место Украины в системе трансатлантической безопасности. Украинская армия прямо на поле боя переходит к стандартам НАТО. Мы уже используем принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений, ведения войны. Благодаря этому не только сдерживаем врага, но и освобождаем захваченные им территории, – подчеркнул Шмыгаль. – После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1359867451492158/

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Теги: Украина, НАТО, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, саммит, Евросоюз, премьер-министр, будущее, вступ, Денис Шмыгаль, соглашение, заседание, членство, Кабмин, ЕС
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