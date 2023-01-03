Шмыгаль: В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Украина разработает позицию по всем 35 разделам будущего Соглашения о членстве в ЕС, отметил Шмыгаль Фото: EPA

Об этом 3 января на первом заседании правительства в 2023 году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Мы получили статус государства – кандидата на членство в ЕС, пять "безвизов" с Евросоюзом, выполнили почти 70% Соглашения об ассоциации. В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве в Европейском союзе. Для этого разработаем позицию по всем 35 разделам будущего Соглашения о членстве. Подготовим делегацию профессиональных переговорщиков, которые приблизят нас к цели", – сказал Шмыгаль.

По его словам, первым важным вызовом 2023 года является проведение 3 февраля саммита Украина – ЕС.

"То, что он состоится в Киеве, важный сигнал для Украины и всего мира. Сигнал о том, что мы не сами в противодействии агрессии и уверенно двигаемся к нашей совместной победе над врагом", – отметил Шмыгаль.

Как указал глава Кабмина, Украина уже начала подготовку к очередному саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе (Литва).

"Стараемся закрепить место Украины в системе трансатлантической безопасности. Украинская армия прямо на поле боя переходит к стандартам НАТО. Мы уже используем принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений, ведения войны. Благодаря этому не только сдерживаем врага, но и освобождаем захваченные им территории, – подчеркнул Шмыгаль. – После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет".