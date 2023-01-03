Шмыгаль: В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Об этом 3 января на первом заседании правительства в 2023 году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Мы получили статус государства – кандидата на членство в ЕС, пять "безвизов" с Евросоюзом, выполнили почти 70% Соглашения об ассоциации. В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве в Европейском союзе. Для этого разработаем позицию по всем 35 разделам будущего Соглашения о членстве. Подготовим делегацию профессиональных переговорщиков, которые приблизят нас к цели", – сказал Шмыгаль.
По его словам, первым важным вызовом 2023 года является проведение 3 февраля саммита Украина – ЕС.
"То, что он состоится в Киеве, важный сигнал для Украины и всего мира. Сигнал о том, что мы не сами в противодействии агрессии и уверенно двигаемся к нашей совместной победе над врагом", – отметил Шмыгаль.
Как указал глава Кабмина, Украина уже начала подготовку к очередному саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе (Литва).
"Стараемся закрепить место Украины в системе трансатлантической безопасности. Украинская армия прямо на поле боя переходит к стандартам НАТО. Мы уже используем принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений, ведения войны. Благодаря этому не только сдерживаем врага, но и освобождаем захваченные им территории, – подчеркнул Шмыгаль. – После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет".
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.