Шмыгаль: Украина получила за год пять "безвизов" с ЕС

"Изначальным событием нашей истории стало получение в июне этого года статуса кандидата на членство в ЕС. В рекордные для всех стран сроки мы отменно заполнили опросник для получения этого статуса. Нам уже удалось выполнить Соглашение по ассоциации с ЕС почти на 70%. В следующем году мы рассчитываем начать процедуру переговоров о вступлении в Европейский Союз", – подчеркнул глава правительства.
Как отметил премьер-министр, уже Украина получила ряд так называемых "безвизов", которые планировалось ждать годами, было сделано через 10 месяцев.
"Энергетический безвиз" в марте, когда присоединились к европейской энергосети. "Транспортный безвиз" в июне, благодаря которому украинский бизнес больше не нуждается в разрешениях на автомобильные грузовые перевозки. "Экономический безвиз", отменивший на год все пошлины и квоты на экспортируемые в ЕС украинские товары. "Таможенный безвиз", заработавший в октябре и позволяющий интегрировать нашу таможню в европейскую. "Цифровой безвиз", благодаря которому Украина теперь член программы "Цифровая Европа", – перечислил Шмигаль.
Премьер-министр отметил, что это только верхушка работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы украинское законодательство полностью отвечало европейскому, еще сотни готовятся к принятию в следующем году, отметил он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.