Шмыгаль: Украина получила за год пять "безвизов" с ЕС

"Изначальным событием нашей истории стало получение в июне этого года статуса кандидата на членство в ЕС. В рекордные для всех стран сроки мы отменно заполнили опросник для получения этого статуса. Нам уже удалось выполнить Соглашение по ассоциации с ЕС почти на 70%. В следующем году мы рассчитываем начать процедуру переговоров о вступлении в Европейский Союз", – подчеркнул глава правительства.

Как отметил премьер-министр, уже Украина получила ряд так называемых "безвизов", которые планировалось ждать годами, было сделано через 10 месяцев.

"Энергетический безвиз" в марте, когда присоединились к европейской энергосети. "Транспортный безвиз" в июне, благодаря которому украинский бизнес больше не нуждается в разрешениях на автомобильные грузовые перевозки. "Экономический безвиз", отменивший на год все пошлины и квоты на экспортируемые в ЕС украинские товары. "Таможенный безвиз", заработавший в октябре и позволяющий интегрировать нашу таможню в европейскую. "Цифровой безвиз", благодаря которому Украина теперь член программы "Цифровая Европа", – перечислил Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что это только верхушка работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы украинское законодательство полностью отвечало европейскому, еще сотни готовятся к принятию в следующем году, отметил он.