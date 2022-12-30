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Шмыгаль: Украина получила за год пять "безвизов" с ЕС

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Шмыгаль рассказал о достижениях Украины
Шмыгаль рассказал о достижениях Украины
Фото: kmu.gov.ua

За 2022 год в условиях войны Украина получила пять интеграций с ЕС в различных сферах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 30 декабря, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Изначальным событием нашей истории стало получение в июне этого года статуса кандидата на членство в ЕС. В рекордные для всех стран сроки мы отменно заполнили опросник для получения этого статуса. Нам уже удалось выполнить Соглашение по ассоциации с ЕС почти на 70%. В следующем году мы рассчитываем начать процедуру переговоров о вступлении в Европейский Союз", – подчеркнул глава правительства.

Как отметил премьер-министр, уже Украина получила ряд так называемых "безвизов", которые планировалось ждать годами, было сделано через 10 месяцев.

"Энергетический безвиз" в марте, когда присоединились к европейской энергосети. "Транспортный безвиз" в июне, благодаря которому украинский бизнес больше не нуждается в разрешениях на автомобильные грузовые перевозки. "Экономический безвиз", отменивший на год все пошлины и квоты на экспортируемые в ЕС украинские товары. "Таможенный безвиз", заработавший в октябре и позволяющий интегрировать нашу таможню в европейскую. "Цифровой безвиз", благодаря которому Украина теперь член программы "Цифровая Европа", – перечислил Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что это только верхушка работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы украинское законодательство полностью отвечало европейскому, еще сотни готовятся к принятию в следующем году, отметил он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Теги: правительство, таможня, безвизовый режим, экспорт, пошлины, Европейский союз, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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