В 2022 году Кабмин направил на соцвыплаты около 800 млрд грн – Шмыгаль

"В этом году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами. Сделали почти невозможное. В сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн", – сказал он.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин провел все запланированные на 2022 год повышения выплат.

"Провели индексацию, в частности, впервые проиндексировали военные пенсии. Успешно реализуем инициированную президентом Владимиром Зеленским программу поддержки пенсионеров в возрасте 80+. В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. В целом выплатили пенсий более чем на 575 млрд грн. Только в декабре перечислены пенсии на 51,4 млрд грн", – сообщил премьер-министр.

Он добавил, что правительство создало систему централизованного начисления выплат.

"Это позволило платить пособия, субсидии и льготы людям, находившимся на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом, охватили выплатами более 5 млн семей", – сказал Шмыгаль.