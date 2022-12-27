В 2022 году Кабмин направил на соцвыплаты около 800 млрд грн – Шмыгаль

"В этом году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами. Сделали почти невозможное. В сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел. На все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн", – сказал он.
Шмыгаль также сообщил, что Кабмин провел все запланированные на 2022 год повышения выплат.
"Провели индексацию, в частности, впервые проиндексировали военные пенсии. Успешно реализуем инициированную президентом Владимиром Зеленским программу поддержки пенсионеров в возрасте 80+. В октябре дополнительную помощь начали получать люди, которым исполнилось 70 лет. В целом выплатили пенсий более чем на 575 млрд грн. Только в декабре перечислены пенсии на 51,4 млрд грн", – сообщил премьер-министр.
Он добавил, что правительство создало систему централизованного начисления выплат.
"Это позволило платить пособия, субсидии и льготы людям, находившимся на территории ведения боевых действий и в оккупации. Таким образом, охватили выплатами более 5 млн семей", – сказал Шмыгаль.
2 декабря 2021 года парламент принял госбюджет на 2022 год. Доходы в нем были предусмотрены на уровне 1,332 трлн грн, расходы – 1,521 трлн грн.
В госсбюджет неоднократно вносились изменения.
В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета в 2022-м году в 30 раз больше, чем аналогичные показатели 2021-го. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается балансировать, отмечал он.