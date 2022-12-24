Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $500 млн под гарантии Великобритании – Минфин

Об этом сообщил пресс-центр Минфина.
Отмечается, что кредитные средства будут предоставлены под гарантии Великобритании.
Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом, процентная ставка – 0,25% годовых, указали в Минфине.
"Великобритания является одним из лидеров по поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря таким надежным партнерам мы имеем возможность и далее бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов", – подчеркнул Марченко.
Как рассказали в Минфине Украины, средства "будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты соцпомощи семьям с детьми, зарплаты работникам госучреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.
В 2022 году правительство Великобритании предоставило Украине уже более $1,5 млрд для финансирования госбюджета, резюмировали в министерстве финансов.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн.