Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $500 млн под гарантии Великобритании – Минфин

Об этом сообщил пресс-центр Минфина.

Отмечается, что кредитные средства будут предоставлены под гарантии Великобритании.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом, процентная ставка – 0,25% годовых, указали в Минфине.

"Великобритания является одним из лидеров по поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря таким надежным партнерам мы имеем возможность и далее бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов", – подчеркнул Марченко.

Как рассказали в Минфине Украины, средства "будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты соцпомощи семьям с детьми, зарплаты работникам госучреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

В 2022 году правительство Великобритании предоставило Украине уже более $1,5 млрд для финансирования госбюджета, резюмировали в министерстве финансов.