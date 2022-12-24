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Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $500 млн под гарантии Великобритании – Минфин

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От Украины соглашение подписал глава Минфина Марченко
От Украины соглашение подписал глава Минфина Марченко
Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи 23 декабря подписали соглашение о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в $500 млн в рамках проекта "Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине".

Об этом сообщил пресс-центр Минфина.

Отмечается, что кредитные средства будут предоставлены под гарантии Великобритании.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом, процентная ставка – 0,25% годовых, указали в Минфине.

"Великобритания является одним из лидеров по поддержке Украины в борьбе против российских захватчиков. Благодаря таким надежным партнерам мы имеем возможность и далее бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов", – подчеркнул Марченко.

Как рассказали в Минфине Украины, средства "будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты соцпомощи семьям с детьми, зарплаты работникам госучреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

В 2022 году правительство Великобритании предоставило Украине уже более $1,5 млрд для финансирования госбюджета, резюмировали в министерстве финансов.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн

Теги: Россия, Украина, образование, Великобритания, госбюджет, зарплата, Всемирный банк, агрессия, кредиты, выплаты, финансирование, Сергей Марченко, расходы, соглашение, Аруп Банерджи, Минфин
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