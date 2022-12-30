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Горно-металлургический комплекс может стать драйвером украинской экономики, когда получит государственную поддержку – СМИ

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В этом году ГМК не получил никаких налоговых преференций, пишет GMK Center
В этом году ГМК не получил никаких налоговых преференций, пишет GMK Center
Фото: depositphotos.com

Военная агрессия России против Украины нанесла значительный ущерб всей экономике страны, но наиболее пострадавшей отраслью сейчас является горно-металлургический комплекс (ГМК), там зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей. Об этом идет речь в аналитическом материале на сайте GMK Center.

При этом ГМК – это одна из бюджетообразующих отраслей и при условии оказания помощи от государства может стать драйвером украинской экономики, отмечает издание. Одна из причин критического состояния этой сферы – логистические проблемы, вызванные войной, объясняют авторы, в частности, блокирование морских портов, приоритет в пользу зернопродукции на западных границах, а также рост тарифов на железнодорожные перевозки. Все это привело к тому, что еще летом прекратили работу несколько горно-обогатительных комбинатов в Украине, а другие предприятия сократили производство на 50–70%.

"Нельзя сказать, что власть не услышала отрасль. Так, Минэкономики планирует в 2023 году работать над расширением украинского экспорта. Также министерство готово предоставить потенциальным инвесторам в металлургию дешевую электроэнергию и сырье", – указывает издание.

В то же время авторы исследования отмечают, что в этом году ГМК не получил никаких налоговых преференций. В рамках весенней налоговой реформы и введения налогообложения в 2% от оборота в выигрыше были ФЛП, в то время как крупный бизнес не получил ожидаемого. Что касается возмещения НДС, то государство только в октябре и ноябре вышло на относительно ритмичные показатели – 10,9 и 13,6 млрд грн соответственно. Между тем комплекс нуждается в более серьезном подходе, указывают аналитики издания.

"Улучшить ситуацию можно за счет снижения железнодорожных тарифов до уровня начала 2022 года, а также снижения тарифов на передачу электроэнергии. "Укрзалізниця" и "Укрэнерго" могут улучшить свое состояние за счет кредитов и грантов от международных партнеров, не переводя финансовую нагрузку на промышленность. Также необходимо рассмотреть возможность отмены ренты на добычу полезных ископаемых и экологических сборов как минимум до окончания войны. Однако эти решения требуют политической воли на самом высоком уровне. Я надеюсь, что в начале 2023 года такие решения будут приняты", – приводит издание слова президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

Авторы убеждены, что ГМК нуждается в реальной и точечной господдержке, так как от этого зависит судьба отрасли, а соответственно – валютные поступления в госбюджет и даже курс гривны. Точечные решения позволят отрасли стать положительным драйвером для всей экономики страны, резюмирует издание.

Теги: налоги, экономика, промышленность, Укрзалізниця, Укрэнерго, экспорт, металлургия, финансы, Минэкономики, Укрметаллургпром
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