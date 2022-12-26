СЕО "Метинвест": После победы мы построим в Мариуполе новые, современные предприятия

Юрий Рыженков: Для финансирования восстановления Мариуполя и его предприятий потребуется помощь от правительства и репарации, которые мы получим от России Фото: пресс-служба группы "Метинвест"

"После деоккупации мы сможем вернуться в Мариуполь и начать восстанавливать наши предприятия, возвращать городу мир, а людям – работу и достойную зарплату. Мы будем строить там новую промышленность – более современную и экологичную", – убежден Рыженков.

По его словам, до войны одним из стратегических направлений работы компании была декарбонизация производства. Разработка стратегии, которая предусматривала ряд крупных проектов на 30-летнюю перспективу, достигла финальной стадии.



"Для финансирования восстановления Мариуполя и его предприятий потребуется помощь от правительства и репарации, которые мы получим от России", – пояснил Рыженков.

