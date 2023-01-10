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ДЕНЬГИ

НКРЭКУ решил проверить семь операторов распределения энергии в связи с жалобами потребителей

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Проверка операторов пройдет внепланово, отметили в НКРЭКУ
Проверка операторов пройдет внепланово, отметили в НКРЭКУ
Фото: pixabay.com

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 января приняла решение проверить семь операторов распределения электроэнергии. Об этом комиссия проинформировала на своем сайте.

"НКРЭКУ проведет внеплановые выездные проверки ПРАО "Волыньоблэнерго", ПРАО "ДТЭК Киевские электросети", ПРАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "ДТЭК Одесские электросети", АО "Полтаваоблэнерго", АО "Прикарпатьеоблэнерго" и АО "Хмельницкоблэнерго". [...] Основанием для проведения проверок стали очередные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения", – говорится в сообщении.

В Нацкомисии уточнили, что жалоб на каждого из ОСР было от одного (в Прикарпатье и Хмельницком) до четырех (Волынь).

По данным НКРЭКУ, потребители жаловались на неравномерность и несоблюдение графиков, а также на неуведомление об отключениях.

Отключения электроэнергии ввели в Украине в связи с обстрелами российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, НКРЭКУ, отключение света, Полтаваоблэнерго, украинец, проверки, жалоба, энергосистема, энергия
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