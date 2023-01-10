НКРЭКУ решил проверить семь операторов распределения энергии в связи с жалобами потребителей

"НКРЭКУ проведет внеплановые выездные проверки ПРАО "Волыньоблэнерго", ПРАО "ДТЭК Киевские электросети", ПРАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "ДТЭК Одесские электросети", АО "Полтаваоблэнерго", АО "Прикарпатьеоблэнерго" и АО "Хмельницкоблэнерго". [...] Основанием для проведения проверок стали очередные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения", – говорится в сообщении.
В Нацкомисии уточнили, что жалоб на каждого из ОСР было от одного (в Прикарпатье и Хмельницком) до четырех (Волынь).
По данным НКРЭКУ, потребители жаловались на неравномерность и несоблюдение графиков, а также на неуведомление об отключениях.
Отключения электроэнергии ввели в Украине в связи с обстрелами российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины.
Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.