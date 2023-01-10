"Вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения". В Yasno пояснили, почему на Новый год в Киеве свет был, а теперь его снова отключают

"Много вопросов, как получилось, что на Новый год свет был, а сейчас снова отключения. То, что на Новый год у нас не было отключений, – это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии ушло на население. Сейчас мы должны держать баланс между населением и бизнесом, потому что без работы последнего остановится экономика", – пояснил Коваленко.

Он также напомнил, что 1---2 января в Киеве на улице было +11°С, а теперь наступили минусовые температуры.

"Мы знаем, что каждые -5°С – это +200 МВт, а значит, сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", – добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что объекты генерации и энергосети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений, существенный дефицит генерации сохраняется во всей стране. Кроме того, один блок на Ровенской АЭС сейчас на капитальном ремонте.