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"Вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения". В Yasno пояснили, почему на Новый год в Киеве свет был, а теперь его снова отключают

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Из-за холодов в столице участились отключения света
Из-за холодов в столице участились отключения света
Фото: EPA

Снижение температуры на улице привело к росту потребления электричества и числа аварий, аварийным ограничениям, а также незначительному выходу за график в некоторых районах Киева. Об этом сообщил в Facebook директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Много вопросов, как получилось, что на Новый год свет был, а сейчас снова отключения. То, что на Новый год у нас не было отключений, – это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии ушло на население. Сейчас мы должны держать баланс между населением и бизнесом, потому что без работы последнего остановится экономика", – пояснил Коваленко.

Он также напомнил, что 1---2 января в Киеве на улице было +11°С, а теперь наступили минусовые температуры.

"Мы знаем, что каждые -5°С – это +200 МВт, а значит, сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", – добавил Коваленко. 

Он подчеркнул, что объекты генерации и энергосети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений, существенный дефицит генерации сохраняется во всей стране. Кроме того, один блок на Ровенской АЭС сейчас на капитальном ремонте.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02ETc2neTmUSjQo5EdRJUhvijaA66Cr37hQkehwCnD6yejornqAg5JCyBssqqw2E7Sl

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Новый год, энергетика, электричество, электроэнергия, отключение света, веерные отключения, инфраструктура, энергосистема, Yasno
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