Киев вернулся к отключениям света из-за похолодания – КГГА

Чиновник объяснил, что на выходных было несколько факторов, чтобы не выключать свет в городе: повышение температуры, практически нерабочие дни, многие киевляне уехали из города. Поэтому электроэнергии хватало и не было необходимости ее отключать.
"На утро около 200 тысяч домохозяйств было отключено от электропитания. О чрезвычайных ситуациях говорить нельзя. Отопление есть. Ситуация не является критической", – заявил Поворозник.
Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.