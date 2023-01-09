Киев вернулся к отключениям света из-за похолодания – КГГА

Чиновник объяснил, что на выходных было несколько факторов, чтобы не выключать свет в городе: повышение температуры, практически нерабочие дни, многие киевляне уехали из города. Поэтому электроэнергии хватало и не было необходимости ее отключать.

"На утро около 200 тысяч домохозяйств было отключено от электропитания. О чрезвычайных ситуациях говорить нельзя. Отопление есть. Ситуация не является критической", – заявил Поворозник.