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КИЕВ

Киев вернулся к отключениям света из-за похолодания – КГГА

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В Киеве снова отключают электричество
В Киеве снова отключают электричество
Фото: EPA

Киев после выходных с электричеством вернулся к отключениям света из-за понижения температуры. Об этом сообщил в эфире телеканала "Киев" первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник 9 января.

Чиновник объяснил, что на выходных было несколько факторов, чтобы не выключать свет в городе: повышение температуры, практически нерабочие дни, многие киевляне уехали из города. Поэтому электроэнергии хватало и не было необходимости ее отключать.

"На утро около 200 тысяч домохозяйств было отключено от электропитания. О чрезвычайных ситуациях говорить нельзя. Отопление есть. Ситуация не является критической", – заявил Поворозник.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, электричество, электроэнергия, отключение света, российская агрессия, война России против Украины, Николай Поворозник
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