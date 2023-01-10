"Укрэнерго" увеличила период отключений электроэнергии, в некоторых регионах применяют аварийные отключения

В "Укрэнерго" сообщили о росте дефицита мощности в энергосистеме Фото: depositphotos.com

Потребление возросло из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Кроме того, увеличилось потребление электричества бизнесом с началом рабочего дня.

"В результате вырос дефицит мощности, в том числе в ночные часы. Для обеспечения баланса в энергосистеме областям установлены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00.00 до 24.00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", – говорится в сообщении.

Также в отдельных регионах из-за ветра есть повреждения сетей, ведутся ремонтные работы.

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей, связанных с высокой активностью боевых действий. Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – сообщили в "Укрэнерго".

9 января период отключений компания "Укрэнерго" установила с 4.00 до 24.00.