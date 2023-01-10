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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" увеличила период отключений электроэнергии, в некоторых регионах применяют аварийные отключения

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В "Укрэнерго" сообщили о росте дефицита мощности в энергосистеме
В "Укрэнерго" сообщили о росте дефицита мощности в энергосистеме
Фото: depositphotos.com

В Украине вновь возросло потребление электроэнергии, в некоторых регионах вводят аварийные отключения. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" 10 января в Facebook.

Потребление возросло из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Кроме того, увеличилось потребление электричества бизнесом с началом рабочего дня.

"В результате вырос дефицит мощности, в том числе в ночные часы. Для обеспечения баланса в энергосистеме областям установлены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00.00 до 24.00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", – говорится в сообщении.

Также в отдельных регионах из-за ветра есть повреждения сетей, ведутся ремонтные работы.

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей, связанных с высокой активностью боевых действий. Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – сообщили в "Укрэнерго".

9 января период отключений компания "Укрэнерго" установила с 4.00 до 24.00.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0R9hbpckGBhEBRCWDpdUii9Ed1zvuJXZ7NNuU7oidpntVVdcxEp1EAMER684zcTJ7l

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины
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