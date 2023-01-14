В Днепре объявили трехдневный траур

"В Днепре из-за трагедии на жилмассиве Победа объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По последним данным, жертвами ракетного удара стали 12 человек, в том числе 15-летняя девочка. Из 64 раненых в больницу забрали 59 пострадавших.
Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать спасатели и помогающие им граждане. Поисково-спасательные мероприятия продлятся всю ночь, говорят власти.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки Россия нанесла по Украине три авиационных и около 50 ракетных ударов.