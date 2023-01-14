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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре объявили трехдневный траур

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На месте обрушения продолжаются поиски людей
На месте обрушения продолжаются поиски людей
Фото: ЕРА

В Днепре, где 14 января в результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом погибли мирные жители, городской совет объявил траур.

"В Днепре из-за трагедии на жилмассиве Победа объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По последним данным, жертвами ракетного удара стали 12 человек, в том числе 15-летняя девочка. Из 64 раненых в больницу забрали 59 пострадавших.

Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать спасатели и помогающие им граждане. Поисково-спасательные мероприятия продлятся всю ночь, говорят власти.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки Россия нанесла по Украине три авиационных и около 50 ракетных ударов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, траур, Днепр, раненые, спасатели, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ракета, больницы, инфраструктура, погибшие, дом, девочка
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