Арестович заявил об увольнении из Офиса президента. Говорит, хочет показать "пример цивилизованного поведения"

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка – значит, в отставку", – сообщил он и опубликовал свое заявление об увольнении, написанное на имя главы ОП Андрея Ермака.
Документ датирован 17 января.
Арестович подал заявление после того, как в эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января сказал, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.
Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.
В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а позже сказал, что "отзывает извинения".
17 января он заявил в Facebook, что "допустил серьезную ошибку в прямом эфире".
"Неважно, по какой причине и как ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты по жилому дому", – написал Арестович.
По мнению спикера, "уровень хейта в его адрес не сопоставим с последствиями ошибки в эфире", а сама ошибка "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".
По последним данным, число погибших в результате ракетного удара по Днепру достигло 41. Среди жертв четверо детей.
Как заявляли в ОП, Ермак в декабре 2020 года назначал Арестовича "советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны".
В январе 2022 года Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть, а через несколько дней заявил, что уволился с должности. В феврале, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, он начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране.
Позже в интервью "1+1" Арестович заявлял, что вернулся работать в ОП после звонка Ермака.
"Я приехал на работу в Офис, как каждый день, но я просто понял, что я не хочу туда заходить. Это в январе. А 24 февраля все изменилось. Потому что война все меняет, надо было защищать Родину. Я вообще ехал в военкомат. Это Андрей Борисович мне сказал: "Давай, в Офис". А я научен быть там, где я наиболее эффективен. Как ни крути, командир батальона на фронте – это гораздо меньше возможностей принести пользу государству для меня, чем находиться в Офисе президента, где возможностей намного больше. Начиная с информационных и тех, о которых нельзя рассказывать", – утверждал он в июле.