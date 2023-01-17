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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович заявил об увольнении из Офиса президента. Говорит, хочет показать "пример цивилизованного поведения"

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Арестович уволился после скандала, вызванного его заявлением о попадании ракеты в дом в Днепре
Арестович уволился после скандала, вызванного его заявлением о попадании ракеты в дом в Днепре
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Алексей Арестович уходит с должности советника Офиса президента Украины. Об этом он объявил в Facebook 17 января.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка – значит, в отставку", – сообщил он и опубликовал свое заявление об увольнении, написанное на имя главы ОП Андрея Ермака. 

Документ датирован 17 января. 

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02Gq726A52giwwa1Gs3udhwH6KC1Pe7urw4kwzqjj8JT8iqxMTt3REEjNp18zNsHual

Арестович подал заявление после того, как в эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января сказал, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а позже сказал, что "отзывает извинения"

17 января он заявил в Facebook, что "допустил серьезную ошибку в прямом эфире". 

"Неважно, по какой причине и как ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты по жилому дому", – написал Арестович. 

По мнению спикера, "уровень хейта в его адрес не сопоставим с последствиями ошибки в эфире", а сама ошибка "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины". 

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/884624029548949/

Контекст:

По последним данным, число погибших в результате ракетного удара по Днепру достигло 41. Среди жертв четверо детей. 

Как заявляли в ОП, Ермак в декабре 2020 года назначал Арестовича "советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны". 

В январе 2022 года Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть, а через несколько дней заявил, что уволился с должности. В феврале, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, он начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране. 

Позже в интервью "1+1" Арестович заявлял, что вернулся работать в ОП после звонка Ермака. 

"Я приехал на работу в Офис, как каждый день, но я просто понял, что я не хочу туда заходить. Это в январе. А 24 февраля все изменилось. Потому что война все меняет, надо было защищать Родину. Я вообще ехал в военкомат. Это Андрей Борисович мне сказал: "Давай, в Офис". А я научен быть там, где я наиболее эффективен. Как ни крути, командир батальона на фронте – это гораздо меньше возможностей принести пользу государству для меня, чем находиться в Офисе президента, где возможностей намного больше. Начиная с информационных и тех, о которых нельзя рассказывать", – утверждал он в июле. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепр, ПВО, Алексей Арестович, отставка, ракета, Николай Олещук, Юрий Игнат
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