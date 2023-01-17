Арестович заявил об увольнении из Офиса президента. Говорит, хочет показать "пример цивилизованного поведения"

Арестович уволился после скандала, вызванного его заявлением о попадании ракеты в дом в Днепре Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка – значит, в отставку", – сообщил он и опубликовал свое заявление об увольнении, написанное на имя главы ОП Андрея Ермака.

Документ датирован 17 января.

Арестович подал заявление после того, как в эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января сказал, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а позже сказал, что "отзывает извинения".

17 января он заявил в Facebook, что "допустил серьезную ошибку в прямом эфире".

"Неважно, по какой причине и как ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты по жилому дому", – написал Арестович.

По мнению спикера, "уровень хейта в его адрес не сопоставим с последствиями ошибки в эфире", а сама ошибка "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".