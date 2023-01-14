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Арестович: Вопрос, когда первая сотня россиян из списка Forbes сообразит, что на кону их 100 жизней и одна жизнь плюгавого дедушки

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Арестович: Путин борется за выживание и готов положить сотни тысяч россиян в могилу, чтобы уцелеть самому
Арестович: Путин борется за выживание и готов положить сотни тысяч россиян в могилу, чтобы уцелеть самому
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Условия окончания войны, на которых настаивает Украина – полная деоккупация всех ее территорий, включая Донбасс и Крым, – это "политическая смерть" для президента РФ Владимира Путина, а значит, и физическая смерть, считает советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По мнению Арестовича, Путин уже не надеется победить в этой войне и борется за свое политическое выживание.

"Потому что российский народ не прощает царям проигранных войн. Не прощает – и ему не простит. Ни народ, ни элиты и так далее. А политическая смерть Путина означает физическую смерть... Он бьется за физическое выживание. Для этого ему нужно какое-то соглашение, которое можно продать как победу в войне", – заявил Арестович.

Он отметил, что "минимальное выживание" Путину могут гарантировать полный захват Донецкой и Луганской областей и удержание Крыма. Но Украину это не устраивает.

"А в мире есть консенсус: что считать победой, определит Украина. А мы не сдаемся и говорим: "Ребята, фигушки. Полное, включая Крым, освобождение. Украина 91-го года". Для него это политическая смерть. Наши условия для него – это политическая смерть. Поэтому он борется за выживание и готов положить сотни тысяч россиян в могилу, чтобы уцелеть самому. И тут вопрос – когда все эти сотни тысяч россиян или хотя бы сотня первых россиян из списка Forbes сообразят, что на кону 100 их жизней и одна жизнь одного плюгавого дедушки. Решение, в принципе, понятно", – подытожил Арестович. 

В то же время, добавил он, учитывая особенности российского менталитета, можно ожидать, что Путин еще отправит в эту топку сотни тысяч жизней. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, назначив управлять захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Крым, Донбасс, Алексей Арестович, ДНР, война России против Украины, ЛНР, война на Донбассе, ЛДНР
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