Арестович: Вопрос, когда первая сотня россиян из списка Forbes сообразит, что на кону их 100 жизней и одна жизнь плюгавого дедушки

Арестович: Путин борется за выживание и готов положить сотни тысяч россиян в могилу, чтобы уцелеть самому Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

По мнению Арестовича, Путин уже не надеется победить в этой войне и борется за свое политическое выживание.

"Потому что российский народ не прощает царям проигранных войн. Не прощает – и ему не простит. Ни народ, ни элиты и так далее. А политическая смерть Путина означает физическую смерть... Он бьется за физическое выживание. Для этого ему нужно какое-то соглашение, которое можно продать как победу в войне", – заявил Арестович.

Он отметил, что "минимальное выживание" Путину могут гарантировать полный захват Донецкой и Луганской областей и удержание Крыма. Но Украину это не устраивает.

"А в мире есть консенсус: что считать победой, определит Украина. А мы не сдаемся и говорим: "Ребята, фигушки. Полное, включая Крым, освобождение. Украина 91-го года". Для него это политическая смерть. Наши условия для него – это политическая смерть. Поэтому он борется за выживание и готов положить сотни тысяч россиян в могилу, чтобы уцелеть самому. И тут вопрос – когда все эти сотни тысяч россиян или хотя бы сотня первых россиян из списка Forbes сообразят, что на кону 100 их жизней и одна жизнь одного плюгавого дедушки. Решение, в принципе, понятно", – подытожил Арестович.

В то же время, добавил он, учитывая особенности российского менталитета, можно ожидать, что Путин еще отправит в эту топку сотни тысяч жизней.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube