Арестович: Вопрос, когда первая сотня россиян из списка Forbes сообразит, что на кону их 100 жизней и одна жизнь плюгавого дедушки

По мнению Арестовича, Путин уже не надеется победить в этой войне и борется за свое политическое выживание.
"Потому что российский народ не прощает царям проигранных войн. Не прощает – и ему не простит. Ни народ, ни элиты и так далее. А политическая смерть Путина означает физическую смерть... Он бьется за физическое выживание. Для этого ему нужно какое-то соглашение, которое можно продать как победу в войне", – заявил Арестович.
Он отметил, что "минимальное выживание" Путину могут гарантировать полный захват Донецкой и Луганской областей и удержание Крыма. Но Украину это не устраивает.
"А в мире есть консенсус: что считать победой, определит Украина. А мы не сдаемся и говорим: "Ребята, фигушки. Полное, включая Крым, освобождение. Украина 91-го года". Для него это политическая смерть. Наши условия для него – это политическая смерть. Поэтому он борется за выживание и готов положить сотни тысяч россиян в могилу, чтобы уцелеть самому. И тут вопрос – когда все эти сотни тысяч россиян или хотя бы сотня первых россиян из списка Forbes сообразят, что на кону 100 их жизней и одна жизнь одного плюгавого дедушки. Решение, в принципе, понятно", – подытожил Арестович.
В то же время, добавил он, учитывая особенности российского менталитета, можно ожидать, что Путин еще отправит в эту топку сотни тысяч жизней.
В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, назначив управлять захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.