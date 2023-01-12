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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Крыму вербуют местных жителей в новые частные военные компании – Генштаб ВСУ

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявляла, что оккупанты мобилизовали в армию РФ 39 тыс. крымчан
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявляла, что оккупанты мобилизовали в армию РФ 39 тыс. крымчан
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты во временно захваченном Крыму вербуют местных жителей в частные военные компании. Об этом 12 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.

"Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", – отметили в Генштабе.

Помимо этого, стало известно, что возле населенного пункта Раденск Херсонской области российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xxUkTneZiz3r8Way81yAqP4X3p4rWLsxSpw7MTjzoJHk7p5FPKf2o29TeBHb3ZPEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Крымскотатарский ресурсный центр проинформировал 26 сентября, что в Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тыс. человек.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

1 января Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном РФ Крыму продолжаются меры по мобилизации.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева 11 января заявила, что оккупанты мобилизовали в армию РФ 39 тыс. крымчан.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Крым, Генштаб ВСУ, военные, мобилизация, наемники, война России против Украины, ЧВК, российские оккупанты
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