Оккупанты в Крыму вербуют местных жителей в новые частные военные компании – Генштаб ВСУ

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.
"Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", – отметили в Генштабе.
Помимо этого, стало известно, что возле населенного пункта Раденск Херсонской области российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Крымскотатарский ресурсный центр проинформировал 26 сентября, что в Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тыс. человек.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
1 января Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном РФ Крыму продолжаются меры по мобилизации.
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева 11 января заявила, что оккупанты мобилизовали в армию РФ 39 тыс. крымчан.