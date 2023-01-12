Оккупанты в Крыму вербуют местных жителей в новые частные военные компании – Генштаб ВСУ

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявляла, что оккупанты мобилизовали в армию РФ 39 тыс. крымчан Фото: depositphotos.com

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.

"Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", – отметили в Генштабе.

Помимо этого, стало известно, что возле населенного пункта Раденск Херсонской области российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

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