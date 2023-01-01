В оккупированном Крыму в рамках мобилизации начали проверку списков лиц, которые еще не участвовали в войне против Украины – Генштаб ВСУ

Военные комиссариаты в оккупированном Крыму приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину, отметили в Генштабе ВСУ Фото: crimea-news.com

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году", – говорится в сообщении.

В Генштабе ранее сообщали о планах оккупантов провести мобилизацию в январе 2023 года. Подготовка началась в декабре.