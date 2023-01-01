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В оккупированном Крыму в рамках мобилизации начали проверку списков лиц, которые еще не участвовали в войне против Украины – Генштаб ВСУ

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Военные комиссариаты в оккупированном Крыму приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину, отметили в Генштабе ВСУ
Военные комиссариаты в оккупированном Крыму приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: crimea-news.com

Во временно оккупированном РФ украинском Крыму продолжаются меры по мобилизации.

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PBa71F1fod9KDxym3kb6EW9j1kh6Gc2hM11qSuFtf8NhQeDfFLKPupq27DeoD4gul

В Генштабе ранее сообщали о планах оккупантов провести мобилизацию в январе 2023 года. Подготовка началась в декабре.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Крымскотатарский ресурсный центр проинформировал 26 сентября, что в Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тыс. человек.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, Крым, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, призыв, война России против Украины, проверки
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