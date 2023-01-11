Оккупанты терроризируют жителей Херсонской области – Генштаб ВСУ

"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, на херсонском направлении "противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр".

"Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)