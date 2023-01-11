Оккупанты терроризируют жителей Херсонской области – Генштаб ВСУ

"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, на херсонском направлении "противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр".
"Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.