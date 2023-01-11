Войска РФ обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, в Херсоне под удар попал перинатальный центр – ОВА

"Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь", – проинформировал он.

Также сегодня оккупанты атаковали областной центр. Янушевич сообщал утром об обстреле областной детской больницы. В результате удара в неонатальном корпусе были выбиты окна. Позже Янушевич проинформировал об ударе оккупантов по перинатальному центру в Херсоне.

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", – сообщил он.

По данным главы ОВА, в результате атаки пострадала одна из сотрудниц центра, она получила легкие ранения.

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