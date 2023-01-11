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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, в Херсоне под удар попал перинатальный центр – ОВА

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Янушевич сообщил об очередной атаке оккупантов
Янушевич сообщил об очередной атаке оккупантов
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска 11 января обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Херсонской области, сообщил глава Херсонской областной государственной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь", – проинформировал он. 

Также сегодня оккупанты атаковали областной центр. Янушевич сообщал утром об обстреле областной детской больницы. В результате удара в неонатальном корпусе были выбиты окна. Позже Янушевич проинформировал об ударе оккупантов по перинатальному центру в Херсоне. 

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", – сообщил он. 

По данным главы ОВА, в результате атаки пострадала одна из сотрудниц центра, она получила легкие ранения.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, больница, Херсонская ОГА, война России против Украины, пострадавшие, больницы, инфраструктура, население, Ярослав Янушевич
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