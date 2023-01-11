Войска РФ обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, в Херсоне под удар попал перинатальный центр – ОВА

"Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь", – проинформировал он.
Также сегодня оккупанты атаковали областной центр. Янушевич сообщал утром об обстреле областной детской больницы. В результате удара в неонатальном корпусе были выбиты окна. Позже Янушевич проинформировал об ударе оккупантов по перинатальному центру в Херсоне.
"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", – сообщил он.
По данным главы ОВА, в результате атаки пострадала одна из сотрудниц центра, она получила легкие ранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.