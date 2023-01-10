В центре Херсона установили первое мобильное бетонное укрытие

Об этом 10 января на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
"Херсон. Сюда уже доставили первое мобильное бетонное укрытие, которое установили в центре города. В ближайшее время город получит еще несколько мобильных укрытий", – сказал Тимошенко.
Укрытие уже доступно для использования, отметил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По его словам, в Херсон в ближайшее время должны доставить еще три таких сооружения.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
Так, 10 января российский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома в Херсоне, ранен мирный житель.