В центре Херсона установили первое мобильное бетонное укрытие

В Херсон в ближайшее время должны доставить еще три мобильные укрытия, рассказали в ОВА Скриншот: Офіс Президента / Telegram

Об этом 10 января на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Херсон. Сюда уже доставили первое мобильное бетонное укрытие, которое установили в центре города. В ближайшее время город получит еще несколько мобильных укрытий", – сказал Тимошенко.

Укрытие уже доступно для использования, отметил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, в Херсон в ближайшее время должны доставить еще три таких сооружения.