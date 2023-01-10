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ОБЩЕСТВО

В центре Херсона установили первое мобильное бетонное укрытие

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В Херсон в ближайшее время должны доставить еще три мобильные укрытия, рассказали в ОВА
В Херсон в ближайшее время должны доставить еще три мобильные укрытия, рассказали в ОВА
Скриншот: Офіс Президента / Telegram

В центре Херсона установили первое мобильное укрытие для жителей города.

Об этом 10 января на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Херсон. Сюда уже доставили первое мобильное бетонное укрытие, которое установили в центре города. В ближайшее время город получит еще несколько мобильных укрытий", – сказал Тимошенко.

Укрытие уже доступно для использования, отметил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, в Херсон в ближайшее время должны доставить еще три таких сооружения.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Так, 10 января российский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома в Херсоне, ранен мирный житель.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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