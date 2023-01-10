ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский создал в Херсонской области еще одну военную администрацию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Указ Зеленский подписал 10 января
Указ Зеленский подписал 10 января
Фото: president.gov.ua

10 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Бехтерях Херсонской области. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Бехтерскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области", – говорится в указе.

Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Алексея Баткалова.

Бехтери находятся на левом берегу реки Днепр недалеко от побережья Черного моря.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в Херсонской области, 27 октября – еще 20, 19 декабря – военную администрацию в Новой Каховке, 2 января 2023 года – в Олешках.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсонская область, указ, Владимир Зеленский, документы, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (260742)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (64734)
3
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (38153)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (25434)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (21982)
6
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (21349)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (20638)
8
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (20011)
 
 
 
 