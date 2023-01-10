Зеленский создал в Херсонской области еще одну военную администрацию

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Бехтерскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области", – говорится в указе.

Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Алексея Баткалова.

Бехтери находятся на левом берегу реки Днепр недалеко от побережья Черного моря.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в Херсонской области, 27 октября – еще 20, 19 декабря – военную администрацию в Новой Каховке, 2 января 2023 года – в Олешках.