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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты мобилизовали в армию РФ 39 тыс. крымчан – постпред президента Украины в Крыму

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С 2015 года оккупанты в Крыму мобилизовали в армию РФ около 39 тыс. человек
С 2015 года оккупанты в Крыму мобилизовали в армию РФ около 39 тыс. человек
Фото: EPA

Жители временно оккупированого РФ Крыма пытаются избежать мобилизации в армию России. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева во время брифинга 11 января.

Она отметила, что РФ начала незаконные призывные кампании на территории оккупированного Крыма с 2015 года. С того времени в российскую армию призвали около 39 тыс. жителей полуострова. 

Ташева добавила, что жители Крыма оказывают сопротивление мобилизации. 

"В оккупационные суды поступило 421 уголовное дело по ст. 328 УК РФ по поводу лиц, которые уклоняются от призыва на военную службу. Из них 112 (то есть более четверти) – после 24 февраля 2022 года. Жители оккупированного Крыма всеми силами избегают незаконного призыва и мобилизации: уезжают с полуострова или скрываются", – рассказала Ташева. 

1 января Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном РФ Крыму продолжаются меры по мобилизации.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Крымскотатарский ресурсный центр проинформировал 26 сентября, что в Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тыс. человек.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Украина, оккупация, мобилизация, призыв, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Тамила Ташева, брифинг, войска
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