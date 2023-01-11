Оккупанты мобилизовали в армию РФ 39 тыс. крымчан – постпред президента Украины в Крыму

С 2015 года оккупанты в Крыму мобилизовали в армию РФ около 39 тыс. человек Фото: EPA

Она отметила, что РФ начала незаконные призывные кампании на территории оккупированного Крыма с 2015 года. С того времени в российскую армию призвали около 39 тыс. жителей полуострова.

Ташева добавила, что жители Крыма оказывают сопротивление мобилизации.

"В оккупационные суды поступило 421 уголовное дело по ст. 328 УК РФ по поводу лиц, которые уклоняются от призыва на военную службу. Из них 112 (то есть более четверти) – после 24 февраля 2022 года. Жители оккупированного Крыма всеми силами избегают незаконного призыва и мобилизации: уезжают с полуострова или скрываются", – рассказала Ташева.

1 января Генштаб ВСУ сообщал, что во временно оккупированном РФ Крыму продолжаются меры по мобилизации.