В Крыму открыто 239 дел за якобы дискредитацию вооруженных сил РФ – постпред президента Украины

"В 200 случаях людей оштрафовали на сумму от 30 до 50 тыс. руб., некоторые получили админарест до 15 суток. Значительную часть приговоров оккупационные судебные реестры не обнародуют и скрывают информацию о подлинных обстоятельствах. Общая сумма штрафов уже составляет по меньшей мере 6,2 млн руб. (3,3 млн грн)", – рассказала Ташева.

Она отметила, штрафы заплатили 192 человека, шесть человек заплатили штраф два раза, двое – трижды.

"Сопротивление не спадает, а прогрессирует и трансформируется: в мае штрафовали за комментарий "нет войне" или ругательство под постом о преступлениях армии РФ в Украине, а сейчас – за исполнение украинских песен и возгласы "Слава Украине!", "ВСУ идет", "Украина возвращается", – заявила она.

Решения выносили 69 судей. Почти все они граждане Украины и понесут ответственность за свои преступления, отметила Ташева.