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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму открыто 239 дел за якобы дискредитацию вооруженных сил РФ – постпред президента Украины

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Жители Крыма заплатили 6,2 млн руб. штрафов за "дискредитацию" вооруженных сил РФ
Жители Крыма заплатили 6,2 млн руб. штрафов за "дискредитацию" вооруженных сил РФ
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Крыму уже открыто 239 дел за якобы дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, также вынесено два приговора. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева во время брифинга.

"В 200 случаях людей оштрафовали на сумму от 30 до 50 тыс. руб., некоторые получили админарест до 15 суток. Значительную часть приговоров оккупационные судебные реестры не обнародуют и скрывают информацию о подлинных обстоятельствах. Общая сумма штрафов уже составляет по меньшей мере 6,2 млн руб. (3,3 млн грн)", – рассказала Ташева.

Она отметила, штрафы заплатили 192 человека, шесть человек заплатили штраф два раза, двое – трижды. 

"Сопротивление не спадает, а прогрессирует и трансформируется: в мае штрафовали за комментарий "нет войне" или ругательство под постом о преступлениях армии РФ в Украине, а сейчас – за исполнение украинских песен и возгласы "Слава Украине!", "ВСУ идет", "Украина возвращается", – заявила она.

Решения выносили 69 судей. Почти все они граждане Украины и понесут ответственность за свои преступления, отметила Ташева.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, штраф, приговор, преступление, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Тамила Ташева, брифинг
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