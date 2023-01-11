В Крыму открыто 239 дел за якобы дискредитацию вооруженных сил РФ – постпред президента Украины

"В 200 случаях людей оштрафовали на сумму от 30 до 50 тыс. руб., некоторые получили админарест до 15 суток. Значительную часть приговоров оккупационные судебные реестры не обнародуют и скрывают информацию о подлинных обстоятельствах. Общая сумма штрафов уже составляет по меньшей мере 6,2 млн руб. (3,3 млн грн)", – рассказала Ташева.
Она отметила, штрафы заплатили 192 человека, шесть человек заплатили штраф два раза, двое – трижды.
"Сопротивление не спадает, а прогрессирует и трансформируется: в мае штрафовали за комментарий "нет войне" или ругательство под постом о преступлениях армии РФ в Украине, а сейчас – за исполнение украинских песен и возгласы "Слава Украине!", "ВСУ идет", "Украина возвращается", – заявила она.
Решения выносили 69 судей. Почти все они граждане Украины и понесут ответственность за свои преступления, отметила Ташева.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.