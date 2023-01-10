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Украинский судья 25 раз ездил в оккупированный Крым, а его жена и дочь – гражданки России, владеющие имуществом в Севастополе и Москве – СМИ

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Василенко был переведен на должность судьи Шестого апелляционного административного суда в 2018 году
Василенко был переведен на должность судьи Шестого апелляционного административного суда в 2018 году
Фото: 6aas.gov.ua

Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко с начала оккупации Крыма в 2014 году посетил полуостров 25 раз. Кроме того, его жена и дочь – гражданки РФ, у которых есть недвижимость в Крыму и Москве. Об этом говорится в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы".

Журналисты "Схем" проанализировали страницы в соцсетях родных Василенко и нашли там снимки судьи из оккупированного Крыма. Также они получили полную информацию о поездках Василенко на полуостров от российской пограничной службы, которая с весны 2014 года вносит в свои базы всех, кто заезжает в Крым с материковой Украины.

Согласно этим данным, в июле 2014 года судья Василенко заезжал в Крым через контрольно-пропускной пункт "Армянск". Свои визиты в Крым Василенко продолжал и в последующие годы – четыре раза посещал Крым в 2015 году, столько же – в 2016-м. При этом летом 2016 года Василенко пробыл в Крыму 44 дня – с конца июня до начала августа.

По данным журналистов, Василенко продолжил ездить в Крым и в следующие годы: четыре раза посетил полуостров в 2017 году, пять – в 2018-м, еще четыре – в 2019-м. Частота посещения оккупированного Крыма у судьи Василенко уменьшилась в 2020-м и 2021 годах: только летом и всего по одному разу.

Суммарно Василенко с 2014 года ездил в Крым 25 раз и пробыл там не менее 206 дней.

"Схемы" также выяснили, что жена Василенко имеет недвижимость в Крыму, оформленную по российским документам и по российскому законодательству. Речь о двух квартирах в Севастополе (80 м² и 36 м²). Информация об этих квартирах есть в российском госреестре недвижимости.

Общая стоимость этих апартаментов, по данным профильных сайтов по продаже недвижимости в этом ЖК, составляет почти 30 млн руб. (17,5 млн грн).

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Как отмечают журналисты, эта недвижимость была оформлена на супругу судьи в 2020 году, причем для этого она использовала российский паспорт. "Схемы" выяснили это, получив в свое распоряжение свидетельство о праве на наследство супруги судьи, согласно которому и последовала регистрация прав собственности.

Из этого документа следует, что Елена Василенко приобрела эту недвижимость по паспорту гражданки Российской Федерации, решение вынес регистратор в Москве.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты проверили данные ее паспорта и установили, что он все еще действителен. Его жена судьи получила в 2015 году по достижении 45 лет. До этого она также имела гражданство страны-агрессора.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Также журналисты получили выписку из официальной системы "Росрегистр" о том, что с 2006 года Елена Василенко и ее дочь Юлия имеют в собственности совокупно половину квартиры в Москве на улице Летчика Бабушкина. Право собственности на московскую недвижимость они оформили по российским паспортам.

Общая стоимость квартиры такой площади в этом доме составляет почти 16,5 млн руб. (это 10 млн грн). Следовательно, не отраженная в декларации доля жены судьи в этой квартире составляет около 2,5 млн грн.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты спросили у самого судьи о его поездках в Крым, а также о российском гражданстве его супруги и записанных на нее квартирах в Крыму и Москве. Но Василенко отказался комментировать расследование.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Согласно данным на сайте Шестого апелляционного административного суда, Василенко в 1991 году окончил Военный Краснознаменский институт Минобороны СССР.

Общий стаж работы на должностях судьи составляет более 28 лет. В 1993–2008 годах он был заместителем председателя военного местного суда Киевского гарнизона.

С сентября 2008 года занимает должность судьи Киевского апелляционного административного суда, а с октября 2018 года – переведен на должность судьи Шестого апелляционного административного суда.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, недвижимость, Севастополь, Москва, оккупация, Армянск, гражданство, расследование, наследство, законодательство, журналисты, документы, Радио Свобода, имущество, Схемы, госреестр, судья, жена
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