Оккупанты ночью ударили по Запорожью, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры – ОВА

"В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы", – написал Старух.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам главы ОВА, на месте прилета обнаружен обломок российской ракеты.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местным жителям на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.