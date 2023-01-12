Оккупанты ночью ударили по Запорожью, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры – ОВА

"В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы", – написал Старух.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
По словам главы ОВА, на месте прилета обнаружен обломок российской ракеты.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местным жителям на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.