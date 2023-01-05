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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемого в наведении ракет на стратегические предприятия Украины в Киеве и Запорожье

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У подозреваемого нашли коммунистическую символику
У подозреваемого нашли коммунистическую символику
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области инженера одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины. Его подозревают в передаче информации врагу, сообщает пресс-служба СБУ 5 января в Telegram.

В начале полномасштабного вторжения подозреваемого завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, говорится в сообщении.

По данным следствия, по заданию врага он собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Также задержанный подозревается в том, что предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской радиолокационной службы.

В сообщении СБУ говорится, что, прикрываясь "командировкой", подозреваемый ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ.

Следующая поездка была во Львовскую область, где он пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры, заявляет СБУ. По данным следствия, полученную информацию он должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.

Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого, задокументировали преступные действия и уличили в попытке передачи РФ закрытых сведений, говорится в сообщении. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с контактами врага и символика коммунистического тоталитарного режима.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, а также в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Теги: СБУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, информатор, задержание
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