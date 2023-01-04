СБУ заявила о задержании жителя Черниговской области, работавшего на спецслужбы Беларуси

По данным СБУ, мужчина собирал разведданные о силах обороны на севере Украины Фото: Служба безпеки України / Facebook

Жителя Черниговской области задержали в конце 2022 года по подозрению в том, что он организовал канал нелегальной переправки за границу украинцев призывного возраста.

"В ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного. Установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории области", – заявили в СБУ

По данным следствия, фигурант особое внимание обращал на места жительства командиров украинских войск, а полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по статьям 111 (государственная измена), 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.