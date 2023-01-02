РФ обстреляла из минометов и артиллерии приграничные районы Черниговской области – ОК "Север"

После полудня, согласно данным военных, 16 прилетов было в районе села Елино, через некоторое время обстрелу подвергся район села Липовка, было шесть прилетов, говорится в сообщении.

О пострадавших жителях населенных пунктов или разрушениях в результате обстрелов не сообщается.