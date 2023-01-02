РФ обстреляла из минометов и артиллерии приграничные районы Черниговской области – ОК "Север"

После полудня, согласно данным военных, 16 прилетов было в районе села Елино, через некоторое время обстрелу подвергся район села Липовка, было шесть прилетов, говорится в сообщении.
О пострадавших жителях населенных пунктов или разрушениях в результате обстрелов не сообщается.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Киевской, Сумской и Черниговской областей была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей.