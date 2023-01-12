Зеленский: Я уверен, что и на Донбассе, и в Крыму – повсюду есть украинские флаги, спрятанные от оккупантов

"Когда будет флаг [Украины] над Донбассом [...] и над Севастополем? Все это – наша земля. Как в Херсоне, я не знаю, видели ли вы кадры, которые вызывают слезы счастья, радости – когда был деоккупирован Херсон, как люди из земли доставали наши флаги, как они их прятали от оккупантов. Я уверен, что и на Донбассе, и в Крыму – повсюду есть такие флаги. Потому что повсюду есть наши люди, повсюду есть наше государство. Вопрос времени? Так оно и есть. [...] Я думаю, мы будем приближать этот процесс благодаря силам обороны нашего государства, мотивации всех наших партнеров и нашему народу", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Херсон был деоккупирован в начале ноября. В те дни в сетях широко растиражировали видео о том, как одна из жительниц города доставала из-под плитки спрятанный от оккупантов флаг Украины. Ролик обнародовало в том числе издание "Обозреватель".

О подобном случае сообщали и после деоккупации Изюмского района Харьковской области – житель одного из сел сложил в стеклянную банку государственные флаги и закопал ее в огороде, а уже после освобождения населенного пункта попросил украинских военных откопать их.