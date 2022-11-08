Житель Харьковской области в огороде закопал два флага Украины, пряча их от россиян. Бойцы ТрО нашли их и один уже вернули владельцу

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, детали военнослужащие рассказали "Украинской правде".
Речь об одном из сел Изюмского района (какое именно, не сообщается). Мужчина спрятал два флага, сложенные в стеклянную банку, в апреле. Позже он смог выбраться на подконтрольную Киеву территорию, а флаги остались закопанными в огороде.
5 ноября, уже после того, как украинские защитники освободили село, мужчина обратился к военным и попросил найти спрятанные им флаги.
"Сразу возникает сравнение с советским режимом. В Ровенской области и на Галичине уже в наше время находили схроны с сине-желтыми или красно-черными флагами, которые прятали местные жители и повстанцы в 1940-х годах от большевиков", – отметили в бригаде.
Один из флагов они отдали сразу после того, как нашли. Второй планируют вернуть, когда подпишут.
"Флаг с подписями бойцы подразделения вернут владельцу как символ непокоренности украинцев. А уже вскоре государственные флаги развеются на всех освобожденных украинских землях", – подчеркнули авторы релиза.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В начале сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области. Изюм и ряд близлежащих населенных пунктов освободили в первой декаде месяца. После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей, в районе – еще три. Во время эксгумации там обнаружили тела гражданских со связанными за спиной руками и следами пыток.