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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Харьковской области в огороде закопал два флага Украины, пряча их от россиян. Бойцы ТрО нашли их и один уже вернули владельцу

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Флаги мужчина сложил в банку, а потом закопал в своем огороде
Флаги мужчина сложил в банку, а потом закопал в своем огороде
Фото: 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України / Facebook

Житель одного из сел в Харьковской области весной в своем огороде закопал два флага Украины, пряча их от российских оккупантов, а после освобождения населенного пункта попросил военнослужащих найти и выкопать знамена.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, детали военнослужащие рассказали "Украинской правде"

Речь об одном из сел Изюмского района (какое именно, не сообщается). Мужчина спрятал два флага, сложенные в стеклянную банку, в апреле. Позже он смог выбраться на подконтрольную Киеву территорию, а флаги остались закопанными в огороде. 

5 ноября, уже после того, как украинские защитники освободили село, мужчина обратился к военным и попросил найти спрятанные им флаги. 

"Сразу возникает сравнение с советским режимом. В Ровенской области и на Галичине уже в наше время находили схроны с сине-желтыми или красно-черными флагами, которые прятали местные жители и повстанцы в 1940-х годах от большевиков", – отметили в бригаде. 

Один из флагов они отдали сразу после того, как нашли. Второй планируют вернуть, когда подпишут. 

"Флаг с подписями бойцы подразделения вернут владельцу как символ непокоренности украинцев. А уже вскоре государственные флаги развеются на всех освобожденных украинских землях", – подчеркнули авторы релиза. 

https://www.facebook.com/oborona.lviv/posts/pfbid025MYANzazHF1eSxJcuRGASPCZkYdnztDLg88ofRrXjvfinPHouEDRTb5qeCERGM2al

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области. Изюм и ряд близлежащих населенных пунктов освободили в первой декаде месяца. После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей, в районе – еще триВо время эксгумации там обнаружили тела гражданских со связанными за спиной руками и следами пыток.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: флаг, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, население, деоккупация
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