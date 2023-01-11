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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины – ГУР

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Есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины, отметили в разведке
Есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины, отметили в разведке
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Новая мобилизация, которую Россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции. Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил 9 января в комментарии "Суспільному".

По словам Черняка, РФ планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако ВСУ готовы к отражению атак и дальнейшему освобождению украинской земли.

Представитель разведки отметил, что мобилизация, которую, по данным ГУР Минобороны, Россия должна объявить в середине января, не помешает украинским военным наступать.

"Надеемся, что с помощью наших партнеров, поставок оружия, новых образцов и видов вооружения мы все-таки одолеем врага и выйдем на государственные границы Украины", – сказал Черняк.

Он добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов относительно украинского наступления, однако, по его словам, "есть задача верховного главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".

По его мнению, россияне и сами понимают, что проигрывают и захватить новые территории точно не смогут. 

"Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого может быть строительство фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: как в Запорожской области, как на юге оккупированной Херсонской области, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже строят там оборонительные сооружения", – отметил Черняк. 

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что Россия планирует 15 января объявить новую волну мобилизации и мобилизовать в январе – феврале еще 500 тыс. военных, чтобы использовать их в наступательных операциях уже весной и летом.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, мобилизация, наступление, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, деоккупация, контрнаступление
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