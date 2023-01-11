Новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины – ГУР

Есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины, отметили в разведке Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

По словам Черняка, РФ планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако ВСУ готовы к отражению атак и дальнейшему освобождению украинской земли.

Представитель разведки отметил, что мобилизация, которую, по данным ГУР Минобороны, Россия должна объявить в середине января, не помешает украинским военным наступать.

"Надеемся, что с помощью наших партнеров, поставок оружия, новых образцов и видов вооружения мы все-таки одолеем врага и выйдем на государственные границы Украины", – сказал Черняк.

Он добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов относительно украинского наступления, однако, по его словам, "есть задача верховного главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".

По его мнению, россияне и сами понимают, что проигрывают и захватить новые территории точно не смогут.

"Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого может быть строительство фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: как в Запорожской области, как на юге оккупированной Херсонской области, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже строят там оборонительные сооружения", – отметил Черняк.