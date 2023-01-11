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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны: Кинбурнскую косу можно освободить только с полным освобождением юга Украины

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Евгений Ерин рассказал о ситуации с Кинбурнской косой и островами
Евгений Ерин рассказал о ситуации с Кинбурнской косой и островами
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Освободить Кинбурнскую косу в Николаевской области можно только во время полного освобождения территорий на юге. Об этом 11 января заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Кинбурнскую косу больше контролирует противник. Вместе с тем благодаря нашему огневому контролю противник не может там сосредоточивать постоянные большие группы своих войск. Поэтому сказать, что это сильный контроль, нельзя", – сказал он.

Полковник добавил, что постоянного контроля над островами на Днепре не имеет ни одна сторона.

"Хочу объяснить всем: и острова, и Кинбурнская коса – их освобождение возможно только во время общего освобождения наших территорий. Отдельное освобождение Кинбурнской косы не является совсем целесообразным, потому что там открытая местность и огневые поражения со стороны противника могут нанести больше вреда, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", – сказал Ерин.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. 

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

9 января россияне ударили по Очакову с юго-восточного направления. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок. 

Обстрел Очакова, вероятно, был ответом россиян на успешные атаки Вооруженных сил Украины по их позициям на Кинбурнской косе, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Теги: Николаевская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация
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