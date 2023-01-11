Силы обороны: Кинбурнскую косу можно освободить только с полным освобождением юга Украины

"Кинбурнскую косу больше контролирует противник. Вместе с тем благодаря нашему огневому контролю противник не может там сосредоточивать постоянные большие группы своих войск. Поэтому сказать, что это сильный контроль, нельзя", – сказал он.

Полковник добавил, что постоянного контроля над островами на Днепре не имеет ни одна сторона.

"Хочу объяснить всем: и острова, и Кинбурнская коса – их освобождение возможно только во время общего освобождения наших территорий. Отдельное освобождение Кинбурнской косы не является совсем целесообразным, потому что там открытая местность и огневые поражения со стороны противника могут нанести больше вреда, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", – сказал Ерин.