Силы обороны: Кинбурнскую косу можно освободить только с полным освобождением юга Украины

"Кинбурнскую косу больше контролирует противник. Вместе с тем благодаря нашему огневому контролю противник не может там сосредоточивать постоянные большие группы своих войск. Поэтому сказать, что это сильный контроль, нельзя", – сказал он.
Полковник добавил, что постоянного контроля над островами на Днепре не имеет ни одна сторона.
"Хочу объяснить всем: и острова, и Кинбурнская коса – их освобождение возможно только во время общего освобождения наших территорий. Отдельное освобождение Кинбурнской косы не является совсем целесообразным, потому что там открытая местность и огневые поражения со стороны противника могут нанести больше вреда, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", – сказал Ерин.
Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
9 января россияне ударили по Очакову с юго-восточного направления. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.
Обстрел Очакова, вероятно, был ответом россиян на успешные атаки Вооруженных сил Украины по их позициям на Кинбурнской косе, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.