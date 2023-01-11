Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу, ранен местный житель

"Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу – готовят к операции", – написал Резниченко.

По его информации, российские снаряды повредили жилые дома. Другие последствия атаки уточняют.

Этой ночью россияне также обстреливали Никопольский район, зафиксированы прилеты более 20 снарядов по Червоногригоровской общине, Марганцу и Никополю.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.