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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод, электросети – ОВА

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Российские снаряды повредили дома и предприятия
Российские снаряды повредили дома и предприятия
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты ночью трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, зафиксированы прилеты более 20 снарядов. Об этом сообщил утром 11 января глава ОВА Валентин Резниченко.

Под обстрелы попали Красногригорьевская община, Марганец и Никополь. Люди не пострадали. 

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Красногригорьевской общине последствия атаки еще выясняют.

"В остальных районах была тихая ночь – без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава обладминистрации. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Теги: Днепропетровская область, газопровод, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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