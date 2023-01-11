Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод, электросети – ОВА

Под обстрелы попали Красногригорьевская община, Марганец и Никополь. Люди не пострадали.

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Красногригорьевской общине последствия атаки еще выясняют.

"В остальных районах была тихая ночь – без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава обладминистрации.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.