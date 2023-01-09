"Ночной террор не утихает". Оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

"Не утихает ночной террор Никопольского района. Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.
По его словам, враг атаковал Червоногригоровскую и Марганецкую общины, выпустив по их территории не менее 10 снарядов.
По информации главы ОВА, в результате обстрела люди не пострадали. Последствия ударов со стороны противника уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.