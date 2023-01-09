"Ночной террор не утихает". Оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

Враг атаковал Червоногригоровскую и Марганецкую общины, выпустив по их территории не менее 10 снарядов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Не утихает ночной террор Никопольского района. Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.

По его словам, враг атаковал Червоногригоровскую и Марганецкую общины, выпустив по их территории не менее 10 снарядов.

По информации главы ОВА, в результате обстрела люди не пострадали. Последствия ударов со стороны противника уточняются.

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