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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ночной террор не утихает". Оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

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Враг атаковал Червоногригоровскую и Марганецкую общины, выпустив по их территории не менее 10 снарядов
Враг атаковал Червоногригоровскую и Марганецкую общины, выпустив по их территории не менее 10 снарядов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом утром 9 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Не утихает ночной террор Никопольского района. Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.

По его словам, враг атаковал Червоногригоровскую и Марганецкую общины, выпустив по их территории не менее 10 снарядов.

По информации главы ОВА, в результате обстрела люди не пострадали. Последствия ударов со стороны противника уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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