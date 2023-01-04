РФ ночью снова обстреливала Никополь. Повреждены жилые дома, линия электропередач, газопровод – ОВА

"Россияне ударили из тяжелой артиллерии по районному центру. В жилые кварталы Никополя прилетело с десяток вражеских снарядов. Люди целы. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач", – написал он в Telegram.
В остальных районах области, по словам Резниченко, ночью звучали тревоги, но обстрелов не было.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.