РФ ночью снова обстреливала Никополь. Повреждены жилые дома, линия электропередач, газопровод – ОВА

"Россияне ударили из тяжелой артиллерии по районному центру. В жилые кварталы Никополя прилетело с десяток вражеских снарядов. Люди целы. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач", – написал он в Telegram.

В остальных районах области, по словам Резниченко, ночью звучали тревоги, но обстрелов не было.